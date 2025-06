BRD-Kapital vernichtet 100.000 Industriejobs

Frankfurt am Main. Die andauernde Wirtschaftskrise hat die deutsche Industrie binnen eines Jahres mehr als 100.000 Arbeitsplätze gekostet. Am härtesten traf es die Autobranche, zeigt eine Analyse der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, die der dpa am Montag vorlag. Zum Ende des ersten Quartals beschäftigte die deutsche Industrie 5,46 Millionen Menschen – 1,8 Prozent oder 101.000 weniger als ein Jahr zuvor, heißt es in der Studie, die auf Daten des Statistischen Bundesamts basiert. Industrieunternehmen stünden gewaltig unter Druck, so Jan Brorhilker von EY. »Aggressive Wettbewerber etwa aus China drücken die Preise, wichtige Absatzmärkte schwächeln, in Europa stagniert die Nachfrage auf niedrigem Niveau, hinter dem gesamten US-Markt steht ein großes Fragezeichen.« Und Zeichen für eine Trendumkehr gebe es zunächst nicht. (dpa/jW)