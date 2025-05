Grenzkontrollen: Bundespolizei bittet Zoll um Amtshilfe

Leonie Asendorpf/dpa Wappen der Zollbehörde an einem Einsatzfahrzeug des Zolls (München, 12.5.2025)

Berlin. Zur Unterstützung bei den verschärften Grenzkontrollen hat die Bundespolizei den Zoll um Amtshilfe gebeten. Dieses werde derzeit geprüft, teilte eine Sprecherin des für den Zoll zuständigen Bundesfinanzministeriums am Freitag dpa mit. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kurz nach seinem Amtsantritt Anfang Mai eine Intensivierung der Grenzkontrollen verfügt. Gleichzeitig ordnete er an, dass auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können. Die Gewerkschaft der Polizei sieht die Bundespolizei deswegen an der »Belastungsgrenze«.

Der Zoll unterstützt die Bundespolizei nach übereinstimmenden Angaben aus Bundesinnen- und Finanzministerium seit Mitte Oktober 2023 mit rund 450 Mitarbeitern im Regeldienst an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz. Seit Mitte September gelte dies auch für alle übrigen Landgrenzen. Damals wurden stationäre Kontrollen an allen Landesgrenzen eingeführt. (dpa/jW)