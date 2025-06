Ungarn: Maja T. tritt in Hungerstreik

Budapest. Aus Protest gegen die Haft in Ungarn will Maja T. in einen Hungerstreik treten. »Hier in Ungarn bin ich in Isolationshaft lebendig begraben«, teilte die Antifaschistin, der vorgeworfen wird, in Budapest Neonazis angegriffen zu haben, am Donnerstag schriftlich mit. Zu Prozessbeginn im Februar war unter anderem von Schlafentzug durch stündliche Kontrollen in der Zelle sowie mangelnden hygienischen Bedingungen die Rede. Zudem hätten nicht alle Prozessakten in deutscher Übersetzung vorgelegen. T. war im Dezember 2023 in Berlin verhaftet und im Juni 2024 nach Ungarn ausgeliefert worden – obwohl das Bundesverfassungsgericht dies untersagt hatte. (dpa/jW)