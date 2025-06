Ukraine greift Krimbrücke an

Krim. Die Ukraine hat einen Angriff auf die Kertschbrücke, die das russische Festland und die Halbinsel Krim verbindet, für sich reklamiert. Der ukrainische Geheimdienst SBU teilte am Dienstag mit, die Brücke ein drittes Mal, jetzt unter Wasser, angegriffen zu haben. Der SBU veröffentliche Aufnahmen, die eine Explosion und umherfliegende Trümmer zeigen. Wie russische Medien berichteten, war die Brücke kurzzeitig für den Verkehr gesperrt. Am Nachmittag schien sie wieder normal in Betrieb zu sein. Sie bildet eine der wichtigsten Versorgungsrouten für die russische Armee in der Ukraine. (AFP/jW)