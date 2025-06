Niederländische Regierung zerbricht

Den Haag. In den Niederlanden kommt es nach dem Bruch der Regierung zu Neuwahlen. Das teilte der parteilose Ministerpräsident Dick Schoof am Dienstag mit. Er werde dem König den Rücktritt der Regierung anbieten. Der rechte Poliltiker Geert Wilders hatte mehrfach gedroht, die Regierungskoalition platzen zu lassen, wenn seine Forderungen nach einem harten Kurs in der Asylpolitik nicht erfüllt würden. Am Dienstag morgen erklärte er dann den Rückzug seiner ultrarechten Partei für die Freiheit (PVV) aus dem Vier-Parteien-Bündnis, an dem diese als stärkste Kraft beteiligt war. Die vor knapp einem Jahr angetretene Regierung des parteilosen Ministerpräsidenten bleibt nun zunächst geschäftsführend im Amt. Zur Neuwahl kommt es voraussichtlich erst im Herbst. Bis dahin werden die Ministerposten der PVV neu verteilt. (dpa/jW)