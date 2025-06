Mali: Dschihadisten greifen Militär an

Bamako. Eine mit Al-Qaida verbündete Dschihadistengruppe hat erneut militärische Einrichtungen im westafrikanischen Mali angegriffen. Die »Dschamaat Nusrat Al-Islam Wal Muslimin« (JNIM) bekannte sich am Montag zu der Attacke auf einen Militärflughafen und russische Söldner in Timbuktu im Norden Malis. In den meisten Teilen der Stadt sei schweres Gewehrfeuer zu hören gewesen, berichteten ein Reporter von Reuters und ein Anwohner. Seit Anfang Mai sollen mehr als 400 Soldaten bei Angriffen der JNIM in Mali, Niger und Burkina Faso ums Leben gekommen sein. Die drei Länder werden nach Putschen von Militärs regiert und haben sich in einer Allianz verbündet. (Reuters/jW)