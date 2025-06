Serbien: Proteste gegen Regierung

Belgrad. In Serbien haben erneut Tausende Menschen gegen die Regierung und für Neuwahlen demonstriert. »Wir wollen Wahlen«, riefen die Demonstranten, darunter viele Studenten, am Sonntag in der Hauptstadt Belgrad, wo sie zwei wichtige Brücken blockierten. Einem Belgrader Protestteilnehmer zufolge kam es auch in 30 weiteren Städten des südosteuropäischen Landes zu Demonstrationen. Auslöser der Proteste war der Einsturz eines Bahnhofsdachs am 1. November in Novi Sad, infolge dessen 16 Menschen ums Leben kamen. Zunächst ging es um die Aufklärung der Unglücksursache; später richteten sich die Demonstrationen gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vučić und die verbreitete Korruption im Land. Vučić bezeichnet die Proteste immer wieder als vom Ausland gesteuert. (AFP/jW)