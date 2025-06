Großbritannien will neue U-Boote bauen

London. Großbritannien will bis zu zwölf neue Angriffs-U-Boote bauen, um sich »und die NATO auf Jahrzehnte hinaus sicher zu machen«, teilte die Regierung am Montag mit. Im Anschluss wollte Premier Keir Starmer den von ihm in Auftrag gegebenen Bericht zur Überprüfung der Verteidigungspolitik vorstellen. Es wird erwartet, dass empfohlen wird, die Streitkräfte in »Kriegsbereitschaft« zu versetzen. Starmer wird demnach auch geplante Ausgaben in Höhe von rund 18 Milliarden Euro für die Herstellung von Atomsprengköpfen bestätigen. Die Streitkräfte sollen zudem mehr Waffen mit größerer Reichweite bekommen. (dpa/jW)