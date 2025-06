Iran besteht auf zivile Atomnutzung

Teheran. Der Iran wird nach Angaben von Außenminister Abbas Aragh-tschi kein Atomabkommen akzeptieren, mit dem ihm die Urananreicherung zu zivilen Zwecken untersagt werden soll. Das sagte Araghtschi am Montag bei einer Pressekonferenz in Kairo. Wenn das Ziel die Verhinderung einer iranischen Atomwaffe sei, sei eine Einigung jedoch möglich, so Araghtschi vor einem Treffen mit dem ägyptischen Außenminister Badr Abdelatty und dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Rafael Grossi. Mitte April hatten die USA und der Iran die Gespräche über ein neues Abkommen aufgenommen. Die ersten fünf Verhandlungsrunden blieben ohne Ergebnis. Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus dringt US-Präsident Donald Trump auf eine neue Vereinbarung – und droht dem Iran für den Fall eines Scheiterns der Gespräche mit einem militärischen Angriff. (AFP/jW)