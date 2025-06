»Fledermaus gegen Kuba«. Vortrag mit Diskussion über den Kampf des in Florida ansässigen kubanischen Unternehmens Bacardi gegen Kuba. Donnerstag, 5.6., 19 Uhr. Ort: Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde, Stuttgart. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba, Stuttgart

»Die AfD und die Krise des Kapitalismus«. Vortrag mit Diskussion. Der Aufstieg der AfD ist Ausdruck tiefgreifender Umbrüche im Monopolkapitalismus. Es verschärft sich die Konkurrenz zwischen den kapitalistischen Staaten, während die Bedeutung nationaler Bourgeoisien gegenüber dem internationalen Finanzkapital abnimmt. Donnerstag, 5.6., 19 Uhr. Ort: Konferenzsaal, Schwanallee 27–31, Marburg. Veranstalter: DKP Marburg-Biedenkopf

»Thomas Mann. Ein Lebensbild in Anekdoten«. Buchvorstellung. Überlieferten Begebenheiten aus dem Leben des Literaturnobelpreisträgers, Auszüge aus seinen Briefen und denen seiner Frau Katia, seiner Kinder und Weggefährten. Voranmeldung: tickets@peter-hacks-gesellschaft.de. Donnerstag, 5.6., 19.30 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft

»Die linke Zivilgesellschaft und Friedensbewegung in Israel«. Vortrag mit Diskussion. In Israel halten progressive jüdische und palästinensische Aktivisten weiter an einem Frieden zwischen Israel und Palästina fest. Es spricht Gil Shohat, Leiter des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel-Aviv. Freitag, 6.6., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Kurt-Eisner-Verein, Westendstraße 19, München