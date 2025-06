Israels Blockade brechen: Gazaflottille sticht in See

Catania. Nach Monaten der Vorbereitung ist das Segelschiff »Madleen« der Aktivistengruppe Freedom Flotilla Coalition am Sonntag nachmittag von Sizilien aus in See gestochen. Neben der Umweltaktivistin Greta Thunberg versuchen elf weitere Freiwillige mit dem Schiff die Küste des Gazastreifens zu erreichen, um Hilfe zu bringen und das »internationale Bewusstsein« für die anhaltende humanitäre Krise zu schärfen –, »egal wie schlecht die Chancen stehen«, so Thunberg auf einer Pressekonferenz vor der Abfahrt. »Denn in dem Moment, in dem wir aufhören, es zu versuchen, verlieren wir unsere Menschlichkeit. Und egal wie gefährlich diese Mission ist, sie ist nicht einmal annähernd so gefährlich wie das Schweigen der ganzen Welt angesichts des live gestreamten Völkermords«, fügte sie hinzu. (jW)

freedomflotilla.org/ffc-tracker