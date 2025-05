Gerry Weber schließt alle Läden

Halle/Westfalen. Das insolvente Modeunternehmen Gerry Weber schließt alle Geschäfte in Deutschland. Das Unternehmen teilte am Freitag in Halle/Westfalen mit, dass der vorläufige Gläubigerausschuss dem Übernahmekonzept der spanischen Modefirma Victrix zugestimmt habe. Den Angaben zufolge übernimmt Victrix die Marke Gerry Weber und zieht auch die Produktion an sich. Die noch bestehenden etwa 40 Läden von Gerry Weber in Deutschland sowie weitere in anderen Ländern sollen hingegen in den kommenden Monaten geschlossen werden. 2023 hatte Gerry Weber bereits 122 seiner 171 Läden und Outlets in Deutschland geschlossen. (dpa/jW)