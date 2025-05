Vatertag: Zwischenfälle in Bayern und Sachsen

Dresden/Nürnberg. In Sachsen und Bayern hat es am Vatertag neonazistische Zwischenfälle gegeben. In Dresden skandierten am Donnerstag nachmittag nach Polizeiangaben rund 40 bis 50 Menschen auf den Elbwiesen »verbotene Parolen«. In Unterschwaningen bei Ansbach soll eine siebenköpfige Gruppe am Donnerstag abend rechte Lieder über Lautsprecher abgespielt haben. Zeugen berichteten laut Polizei auch von lauten »Sieg Heil«-Rufen. (AFP/jW)