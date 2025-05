Meta kooperiert mit Rüstungs-Startup

San Francisco. Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat verkündet, in einer Partnerschaft mit dem Rüstungs-Startup Anduril an mit künstlicher Intelligenz (KI) versehenen Technologien für Soldaten zu arbeiten. Meta habe das vergangene Jahrzehnt damit verbracht, KI und die sogenannte Augmented Reality (AR) weiterzuentwickeln, erklärte Meta-Chef Mark Zuckerberg am Freitag: »Wir sind stolz darauf, mit Anduril zusammenzuarbeiten, um diese Technologien den amerikanischen Soldaten zur Verfügung zu stellen, die unsere Interessen zuhause und im Ausland schützen.« AR-Anwendungen ergänzen das »echte Leben« um digitale Komponenten. (AFP/jW)