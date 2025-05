Rabattaktionen sollen Züge auslasten

Berlin. Mit neuerlichen Rabattaktionen will die Deutsche Bahn die Nachfrage im Fernverkehr ankurbeln und die Auslastung in den ICE- und IC-Zügen erhöhen. Diese habe in den ersten vier Monaten dieses Jahres bei um die 44 Prozent gelegen, teilte die Bahn mit. Das sei zwar etwas besser als im Vorjahreszeitraum. Vom selbstgesteckten Jahresziel einer 50prozentigen Auslastung ist die Bahn damit aber weit entfernt. Insbesondere im April habe die Nachfrage geschwächelt. (dpa/jW)