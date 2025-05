Weiterhin angespannte Lage am Arbeitsmarkt

Nürnberg. Eine Frühjahrsbelebung am deutschen Arbeitsmarkt ist ausgeblieben. Die Zahl der Erwerbslosen sank im Mai im Vergleich zum Vormonat nur leicht um 12.000 auf 2,919 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg am Mittwoch mitteilte. Die Quote ging um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent zurück; im Vergleich zum Mai 2024 lag die Arbeitslosenzahl um rund 197.000 höher. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) äußerte sich besorgt. »Die angespannte wirtschaftliche Lage ist gerade in der Industrie sichtbar. In vielen Unternehmen stehen aktuell Arbeitsplätze im Feuer«, erklärte sie in Berlin. (AFP/jW)