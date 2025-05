Israel: Flaggenmarsch auf UNRWA-Gelände

Tel Aviv. Einige israelische Teilnehmer des sogenannten Flaggenmarschs sind nach palästinensischen Angaben vom Montag auf das Gelände des Hauptquartiers des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA in Ostjerusalem eingedrungen. Sie hätten dabei auch zur Besetzung des Geländes aufgerufen, teilte das Jerusalemer Gouvernement der Palästinensischen Nationalbehörde mit. Die Mitarbeiter der UN-Organisation wurden bereits Ende Januar von israelischen Behörden angewiesen, das Gebäude zu verlassen. Das israelische Parlament hatte per Gesetz ein Arbeitsverbot für die UNRWA auf israelischem Staatsgebiet verhängt und israelischen Beamten verboten, mit der Organisation zu kooperieren. Zum »Marsch der Fahnen«, der jährlich am Jerusalem-Tag stattfindet und an die Eroberung Ostjerusalems im Sechs-Tage-Krieg 1967 erinnert, wurden Tausende Teilnehmer erwartet. (dpa/jW)