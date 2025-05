Neues Ministerium: Auch Dienstsitz in Bonn

Berlin. Mehr als 25 Jahre nach dem Regierungsumzug erhält das neue Bundesdigitalministerium neben dem Standort Berlin auch einen Dienstsitz in Bonn. Das bestätigte ein Sprecher des Ressorts am Montag in Berlin. Dies sei »historisch gewachsen«, weil auch nachgeordnete Behörden wie die Bundesnetzagentur und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ihren Sitz in Bonn haben. Welche Kosten durch den zweiten Standort in Bonn entstehen, konnte der Sprecher nicht sagen. (dpa/jW)