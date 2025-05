Volvo Cars will weltweit 3.000 Stellen streichen

Göteborg. Der schwedische Autobauer Volvo Cars will Tausende Verwaltungsjobs abbauen. Inklusive Beratern sollen weltweit 3.000 Stellen wegfallen, wie das vom chinesischen Geely-Konzern kontrollierte Unternehmen am Montag in Göteborg mitteilte. Das seien rund 15 Prozent aller bürobasierten Arbeitsplätze, ein Großteil in Schweden. Die Kosten müssten strukturell sinken, erklärte Volvo-Chef Hakan Samuelsson und kündigte Gespräche mit den Gewerkschaften an. Weil der Hochlauf von reinen Elektroautos stockt, legt das Unternehmen künftig wieder einen stärkeren Fokus auf Plug-in-Hybride. (dpa/jW)