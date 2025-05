Mehrheit für mehr Steuern auf große Vermögen

Berlin. Über eine Onlinebefragung und Workshops wollen mehrere Organisationen eine breite Debatte über »gerechte Steuern und Finanzen« anstoßen. Unter anderem präsentierten die Initiative »Mehr Demokratie« und das »Netzwerk Steuergerechtigkeit« am Montag ein vielfach kontroverses Stimmungsbild. 40 zufällig ausgewählte Bürger sollen nun im Juni in Erfurt gemeinsame Empfehlungen erarbeiten. An der nicht repräsentativen Umfrage beteiligten sich 18.000 Menschen, wie Claudine Nierth von »Mehr Demokratie« sagte. Breite Zustimmung gebe es bei der Besteuerung sehr großer Vermögen und internationaler Konzerne. (AFP/jW)