Thyssen-Krupp will Konzern zerschlagen

Essen. Thyssen-Krupp beabsichtigt, in den kommenden Jahren weitere Unternehmensteile abzuspalten. Wie der Industriekonzern am Montag mitteilte, sollen die verschiedenen Bereiche verselbständigt und teils verkauft werden. Die Pläne sollen noch in diesem Jahr dem Aufsichtsrat vorgelegt werden. Mit der geplanten Abspaltung eines Teils der Rüstungssparte Marine Systems und dem angestrebten Joint Venture der Stahlsparte mit der EP Group des tschechischen Geschäftsmannes Daniel Křetínský seien bereits »wichtige Weichenstellungen« vorgenommen worden. In den nächsten Jahren sollen Material Services und Automotive Technology folgen. Der Konzern strebe mit Ausnahme der Stahlsparte an, »grundsätzlich« Mehrheitsbeteiligungen an den Geschäftsbereichen zu behalten. Bild am Sonntag hatte zudem von Stellenabbau in der Zentrale und der Verwaltung berichtet. (AFP/dpa/jW)