USA: Syrischer Übergangsregierung droht Zusammenbruch

AP Photo/Jose Luis Magana Sorgt sich um Syriens Regierungsdschihadisten: US-Außenminister Marco Rubio (Washington, 20.5.2025)

Washington/Damaskus. Die syrische Übergangsregierung steht nach Darstellung der USA möglicherweise vor dem Zusammenbruch. »Nach unserer Einschätzung ist die Übergangsregierung, offen gesagt, angesichts der vor ihr liegenden Herausforderungen vielleicht nur noch Wochen, nicht viele Monate, von einem möglichen Zusammenbruch und einem umfassenden Bürgerkrieg epischen Ausmaßes entfernt«, sagte Außenminister Marco Rubio am Dienstag vor dem Auswärtigen Ausschuss des Senats. Dies würde im Grunde die Spaltung des Landes bedeuten. Der Ausschuss befragte Rubio zudem zur Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben. Den Mitarbeitern seines Ministeriums in der Türkei werde erlaubt, mit den örtlichen Behörden in Syrien zu klären, welche Art von Hilfe sie benötigen, kündigte er an. Syrien wird von einer Übergangsregierung von Islamisten geführt, die im Dezember den Präsidenten Baschar Al-Assad stürzten. Die internationalen Sanktionen gegen das Land richteten sich gegen dessen Regierung. (Reuters/jW)