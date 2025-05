Australien: Fünf Tote durch Fluten

Sydney. Die verheerenden Überschwemmungen an der australischen Ostküste haben ein weiteres Todesopfer gefordert. Einsatzkräfte entdeckten am Freitag nachmittag die Leiche eines 80jährigen Mannes auf seinem überschwemmten Grundstück. Drei weitere Opfer waren zuvor in ihren Autos von den Fluten überrascht worden und ertrunken. Ein 63jähriger war bereits am Mittwoch in seinem überfluteten Haus tot aufgefunden worden. (dpa/jW)