Karlsruhe ermittelt nach Messerangriff

Karlsruhe. Nach dem Messerangriff eines Mannes auf mindestens vier Menschen vor einer Bielefelder Bar rückt die Frage in den Fokus, ob es sich um eine islamistisch motivierte Tat handele. Der 35jährige Syrer war nach der Tat am Sonntag morgen geflohen, am Montag abend aber bei Düsseldorf festgenommen worden. Zunächst ging die Bielefelder Staatsanwaltschaft dem Sachverhalt nach, am Dienstag abend übernahm aber die Karlsruher Bundesanwaltschaft die Ermittlungen. Gegen den Mann bestehe der dringende Verdacht des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung, teilte die Bundesbehörde mit. Es bestehe der Verdacht, dass die Tat religiös motiviert war und als Angriff auf die »freiheitliche demokratische Grundordnung« zu verstehen sei. (dpa/jW)