BSI: Schutzmaßnahmen für Energieanlagen nötig

Potsdam. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) fordert Mindeststandards zum Schutz kleinerer Energieanlagen. Es brauche einheitliche Anforderungen für Netzbetreiber, es gehe aber auch um Wechselrichter von Solaranlagen oder Wallboxen, erklärte BSI-Chefin Claudia Plattner am Rande der Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit des Hasso-Plattner-Instituts. Kritische Komponenten müssten »selbst hergestellt werden«. Eine erfolgreiche Störung der Energieversorgung sei für Bürger, »die deutsche Wirtschaft und die staatlichen Organe ein Schreckensszenario«, so Plattner. (Reuters/jW)