Vatikan: Audienz für US-Vizepräsidenten

Rom. US-Vizepräsident J. D. Vance ist zum Abschluss seines Besuchs in Rom am Montag vom neuen Papst Leo XIV. zu einer Privataudienz im Vatikan empfangen worden. Auch US-Außenminister Marco Rubio war bei dem Treffen dabei. Dabei sei nach Kirchenangaben unter anderem über die derzeitigen Kriege auf der Welt gesprochen worden. Die jeweiligen Kriegsparteien würden aufgefordert, internationales Recht zu achten und auf Verhandlungen hinzuarbeiten. Konkrete Konflikte wurden in der Stellungnahme des Vatikans nicht erwähnt. Am Sonntag hatte Leo bei einer Messe Gaza, Myanmar und die Ukraine genannt. (dpa/jW)