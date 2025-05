Türkei: Kurdische Frage im Parlament

Ankara. Die prokurdische Dem-Partei in der Türkei unterstützt den Vorschlag des Vorsitzenden der faschistischen MHP, Devlet Bahçeli, eine parlamentarische Kommission zur kurdischen Frage zu bilden. »Wir haben immer gesagt, dass das Parlament der Ort sein muss, an dem diese Frage gelöst wird«, erklärte die Dem-Abgeordnete Pervin Buldan am Montag. »Schritte zur Lösung der Kurdenfrage sind Schritte in Richtung Demokratisierung.« Bahçeli hat die Bildung einer Kommission gefordert, um nach der Auflösungserklärung der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) den »Prozess hin zu einer terrorfreien Türkei« zu steuern. (jW)