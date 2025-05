Söder will Rüstungsmilliarden

München. CSU-Chef Markus Söder fordert, dass ein Großteil der künftigen Militärausgaben im Rüstungsbereich nach Bayern fließt. Der bayerische Ministerpräsident betonte am Montag nach der Sitzung des CSU-Vorstands in München, weil Bayern die Nummer eins in der Rüstungsindustrie sei, »sollten bis zu 25 Prozent der künftigen Ausgaben auch in bayerische Unternehmen fließen«. (Reuters/jW)