Plauen: Mann durch Polizeischüsse verletzt

Zwickau. Bei einem Polizeieinsatz in einem Wohnhaus in Plauen ist am Sonntag ein 48jähriger durch Schüsse eines Beamten schwer verletzt worden. Der Mann soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und die Einsatzkräfte angegriffen haben, wie die Polizei in Zwickau am Sonntag abend mitteilte. Zugleich habe er sich mit einem scharfen Gegenstand selbst am Hals verletzt. In dieser Situation habe ein Beamter geschossen. Kriminalpolizei und Landeskriminalamt hätten Ermittlungen aufgenommen. (AFP/jW)