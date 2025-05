Neuer Innenminister in Brandenburg

Potsdam. Der amtierende Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke, soll neuer brandenburgischer Innenminister werden. Das verlautete am Montag in Potsdam aus der SPD. Der parteilose Wilke soll die Nachfolge von Katrin Lange (SPD) antreten, die am Freitag vor dem Hintergrund des Streits um die Entlassung des Verfassungsschutzchefs zurückgetreten war. Ausgelöst hatte die Querelen die Mitte April erfolgte Einstufung der Landes-AfD als »gesichert rechtsextremistisch«. Wilke war 2024 aus der damals schwer angeschlagenen Partei Die Linke ausgetreten. Er begründete seinen Schritt damals vor allem damit, dass in der Partei »eine kritische Haltung zu Russland oder Putin« »schwierig« sei. (dpa/jW)