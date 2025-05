China wirbt um engere Wirtschaftsbeziehungen

Beijing/Berlin. China wirbt um eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland. Außenminister Wang Yi habe seinem Amtskollegen Johannes Wadephul (CDU) in einem Telefonat gesagt, ihre beiden Länder sollten »für den Freihandel eintreten und ihn aufrechterhalten«, erklärte Chinas Außenamt am Montag. In Anspielung auf die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump habe Wang sich zudem gegen »Unilateralismus und Protektionismus« ausgesprochen. Konkret hofft Beijing, dass Deutschland dafür sorgt, dass die EU-Zölle auf E-Autos aus chinesischer Produktion ausgesetzt werden. (AFP/jW)