Erneuter Todesfall im Ärmelkanal

Lille. Die Zahl der in diesem Jahr im Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien ertrunkenen Geflüchteten ist auf zwölf angestiegen. Ein Mensch sei nach dem Kentern eines Bootes in der Nacht auf Montag ums Leben gekommen, teilten die französischen Behörden mit. Vor der französischen Küste seien 61 weitere Asylsuchende aus Seenot gerettet worden, unter ihnen eine Mutter mit einem Kind, die mit Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Im vergangenen Jahr waren mindestens 78 Menschen bei improvisierten Überfahrten über den Ärmelkanal ums Leben gekommen, eine Höchstzahl seit 2018. (AFP/jW)