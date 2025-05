Trump und Putin sprechen über Ukraine-Krieg

Washington. Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs hat US-Präsident Donald Trump am Montag mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin telefoniert (nach Redaktionsschluss). Zuvor hatte der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow unterstrich zuvor noch einmal, wie wichtig das direkte Gespräch zwischen den beiden Staatschefs sei. Demnach ziehe Russland eine diplomatische Lösung des Konflikts in der Ukraine weiteren militärischen Einsätzen vor und wolle an die Verhandlungen anknüpfen, die vergangenen Freitag in der türkischen Metropole Istanbul zwischen Delegationen Moskaus und Kiews geführt wurden. Die Vertreter beider Länder waren jedoch nach wenigen Stunden auseinandergegangen, ohne dass im Anschluss ein Ergebnis bekannt wurde. Seit seinem Amtsantritt im Januar hat Trump bereits zweimal mit Putin telefoniert. (AFP/jW)