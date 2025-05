Lage der FDP »existenzbedrohend«

Berlin. Die FDP befindet sich nach Einschätzung von Parteivize Johannes Vogel nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag in einem Überlebenskampf. »Das ist ein existenzbedrohender Einschnitt. Aber diese Partei lebt«, sagte Vogel am Freitag in Berlin bei der Eröffnung des Bundesparteitags, der eine neue Führung wählen soll. (dpa/jW)