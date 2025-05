Umweltminister: Wölfe ins Jagdrecht aufnehmen

Mettlach-Orscholz. Wölfe sollen zügig ins Jagdrecht aufgenommen werden. Darauf haben sich die Umweltminister der Länder am Freitag im saarländischen Mettlach-Orscholz geeinigt. Es brauche eine »gerichtsfeste Lösung«, sagte der Minister Till Backhaus (SPD) aus Mecklenburg-Vorpommern. Backhaus hatte am Mittwoch wegen einer getöteten Wölfin seine Abgeordnetenimmunität verloren. Die Staatsanwaltschaft in Rostock sieht einen hinreichenden Verdacht auf Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Es gebe Hinweise darauf, dass Backhaus auf eine Ausnahmegenehmigung für den Abschuss durch das zuständige Landratsamt hingewirkt hatte. (dpa/jW)