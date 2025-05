Swiss Air streicht 1.400 Flüge, weil Piloten fehlen

Zürich. Die schweizerische Fluggesellschaft Swiss Air streicht im Sommer und Herbst bis zu 1.400 Flüge aus ihrem Programm. Grund für die Maßnahme ist ein Mangel an Piloten. Betroffen sind sowohl Langstreckenverbindungen – vor allem nach Chicago, wo das Angebot im September und Oktober halbiert wird – als auch Flüge im Kurz- und Mittelstreckennetz. Das meldete das Fachmagazin Aerotelegraph am Freitag. Die Engpässe beim Cockpitpersonal resultieren unter anderem aus einer hohen Zahl an Langzeitabwesenheiten, unter anderem wegen Schwangerschaften und Umschulungen, schreibt die Kronenzeitung.(jW)