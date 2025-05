Malis Regierung löst Parteien auf

Bamako. Malis Regierung hat die Auflösung aller politischen Parteien verfügt. Die Entscheidung sei nun auch von Militärchef Assimi Goïta bestätigt worden, hieß es am Dienstag abend im staatlichen Fernsehen. Damit setze die Regierung die Empfehlung einer nationalen Konferenz vom vergangenen Monat um. Diese hatte auch geraten, Goïta ohne Wahl für fünf Jahre als Präsidenten zu bestätigen. Nach Putschen in den Jahren 2020 und 2021 hatte Goïta in dem westafrikanischen Land die Macht übernommen. Seine Regierung hatte sich ursprünglich verpflichtet, 2022 Wahlen abzuhalten. (Reuters/jW)