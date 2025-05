USA: Südafrikanern »Asyl« gewährt

Washington. Die US-Regierung hat am Montag (Ortszeit) 59 weiße Südafrikaner als »Flüchtlinge« willkommen geheißen. Laut Präsident Donald Trump findet in dem früheren Apartheidstaat ein Völkermord an der weißen Bevölkerung statt. Dies erklärte er am selben Tag vor Journalisten im Weißen Haus. Die Aufnahme von Flüchtlingen aus anderen Teilen der Welt hat Trump blockiert. Am selben Tag wurde bekannt, dass Mitarbeiter der US-Bundespolizei FBI angewiesen worden sind, sich in Zukunft stärker um die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze zu kümmern und dafür Ermittlungen gegen Wirtschaftskriminalität zurückzufahren, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Ermittlungen in Fällen von Wirtschaftskriminalität sollten demnach mindestens für den Rest des Jahres 2025 zurückgestellt werden. (Reuters/jW)