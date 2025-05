UNO: Russland Schuld an Abschuss von MH17

Montréal. Der Rat der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) hat am Montag (Ortszeit) die Russische Föderation für den Abschuss eines Passagierflugzeugs mit 298 Insassen über der Ostukraine vor elf Jahren verantwortlich gemacht. Er gab damit den Niederlanden und Australien recht, die juristische Konsequenzen wegen des Todes Dutzender Landsleute forderten.

Die Boeing der Malaysia Airlines mit der Flugnummer MH17 war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über umkämpftem Gebiet in der Ostukraine von einer Luftabwehrrakete des sowjetischen Typs »Buk«, das von Russland und der Ukraine verwendet wird, getroffen worden. Laut den internationalen Ermittlungen soll es von einer russischen Militärbasis über die Grenze gebracht und nach dem Abschuss wieder zurücktransportiert worden sein. (dpa/jW)