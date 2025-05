Myanmar: 22 Tote bei Luftangriff auf Schule

Naypyidaw. Bei einem schweren Luftangriff auf eine Schule in Myanmar sind Berichten zufolge mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen, darunter 20 Kinder und Jugendliche. Die Attacke ereignete sich demnach am Montag morgen in dem Dorf Ohe Htein Twin in der zentralen Region Sagaing, die von dem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,7 Ende März besonders betroffen war. Die getöteten Jugendlichen sind nach Angaben des Nachrichtenportals Mizzima News zwischen acht und 17 Jahren alt. Auch zwei Lehrer sollen unter den Opfern sein. Der staatliche Fernsehsender MRTV dementierte die Berichte und behauptete, subversive Medien würden absichtlich Falschmeldungen verbreiten. (dpa/jW)