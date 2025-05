Frankreichs Premier Bayrou muss aussagen

Paris. An diesem Mittwoch muss sich Frankreichs Premierminister François Bayrou unter Eid vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum bislang größten pädokriminellen Skandal an katholischen Schulen in Frankreich äußern. An der Schule Notre-Dame de Bétharram haben Lehrer und Betreuer nach Aussagen von Betroffenen über Jahrzehnte hinweg Schüler geprügelt und sexuelle Gewalt ausgeübt. Bayrou erklärte bislang, nichts davon gewusst zu haben. Der Premierminister ist mit der Schule eng verbunden. Drei seiner sechs Kinder besuchten die Einrichtung, seine Frau unterrichtete dort Religion. (AFP/jW)