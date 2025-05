Selenskij besteht auf Treffen mit Putin

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij besteht bei dem von Moskau für Donnerstag vorgeschlagenen Treffen in Istanbul auf einer Begegnung auf höchster Ebene. »Präsident Selenskij wird sich in Istanbul mit keinem anderen Vertreter Russlands treffen außer Putin«, sagte Michailo Podoljak, der Berater des ukrainischen Präsidenten, am Dienstag. Russlands Vizeaußenminister Sergej Rjabkow sagte der Nachrichtenagentur TASS, die Regierung in Moskau sei zu ernsthaften Gesprächen mit Kiew bereit, hege aber Zweifel, ob die Ukraine dies sei. »Die Frage sollte an die Sponsoren des Kiewer Regimes und an Kiew selbst gerichtet werden«, sagte Rjabkow. Ungeachtet dessen schicken die USA die Sondergesandten Steve Witkoff und Keith Kellogg nach Istanbul. US-Präsident Donald Trump hatte eine Teilnahme an einem Treffen in Istanbul nicht ausgeschlossen. (Reuters/jW)