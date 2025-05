Immobilienpreise schnellen in die Höhe

Frankfurt am Main. Die Preise für Häuser und Wohnungen ziehen wieder deutlich an – vor allem in den größten Städten. Im ersten Quartal waren Wohnimmobilien im Schnitt 3,6 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, zeigen neue Zahlen des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP). Besonders stark ging es in Metropolen mit rund fünf Prozent nach oben, berichtet der VDP, der die wichtigsten Immobilienfinanzierer vertritt. (dpa/jW)