Pharmafirmen sehen Profite in USA in Gefahr

Zürich/London/Paris. Aktien aus dem Pharmasektor sind wegen Sorgen um die Profitabilität im US-Geschäft am Montag weltweit stark unter Druck geraten. US-Präsident Donald Trump will die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente in den USA senken und nimmt damit die ganze Branche ins Visier. Am Montag werde eines der »folgenreichsten Dekrete« in der Geschichte der USA unterzeichnet, hatte Trump auf seinem Onlinesprachrohr Truth Social angekündigt. Im internationalen Vergleich sind viele Medikamente in den USA deutlich teurer, es gibt keine zentrale staatliche Preisregulierung. (dpa/jW)