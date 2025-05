Streik bei Ford in Köln am Mittwoch

Köln. Die Ford-Werke in Köln werden am Mittwoch nach Angaben des Betriebsrates bestreikt. »Die IG Metall ruft nach erfolgreicher Urabstimmung am Mittwoch für beide Kölner Standorte zum Streik auf«, erklärte Betriebsratschef Benjamin Gruschka am Montag. Bei der Urabstimmung in der vergangenen Woche hatten 93,5 Prozent der Teilnehmer für einen Arbeitskampf gestimmt, um einen Sozialtarifvertrag durchzusetzen. Ford hatte im November angekündigt, bis Ende 2027 in der BRD 2.900 von rund 11.500 Stellen abzubauen. Im März kündigte der US-Autobauer eine milliardenschwere Finanzspritze an, will aber keinen Insolvenzschutz mehr garantieren. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über den Jobabbau wurden der IG Metall zufolge seitens der Unternehmerseite ausgesetzt, bis der Konzern ein abschlussfähiges Angebot vorlegt. (Reuters/jW)