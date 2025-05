Kreta: Immer mehr Geflüchtete aus Libyen

Athen. Die griechische Küstenwache registriert in den Gewässern vor Kreta immer mehr Boote mit Schutzsuchenden aus Nordafrika. Das berichtete am Sonntag der Sender ERT News. Demnach seien seit Jahresbeginn bereits 53 aus Libyen kommende Boote gezählt worden – im gesamten Vorjahr waren es 63. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien 325 Geflüchtete gerettet worden. Sie hätten angegeben, ihre Reise im libyschen Tobruk begonnen zu haben. Laut Küstenwache seien weitere Boote unterwegs nach Kreta und sollten noch am Sonntag ankommen. (dpa/jW)