Kolumbien: Asyl für Panamas Expräsidenten

Panama-Stadt. Kolumbien hat Panamas ehemaligem Staatschef Ricardo Martinelli Asyl gewährt. Das erklärte das Außenministerium in Bogotá am Sonnabend (Ortszeit). In einer Stellungnahme aus Panama hieß es, dass Martinelli eine sichere Passage zum örtlichen Flughafen gewährt werde. Panamas Expräsident wurde in seinem Land wegen Geldwäsche zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt. Seit Februar vorigen Jahres befand er sich in der nicaraguanischen Botschaft in Panama-Stadt im Asyl, nachdem das Oberste Gericht Panamas das Urteil gegen ihn bestätigt hatte. (Reuters/jW)