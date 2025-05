USA: Trump verschärft Migrationspolitik

Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Freitag grünes Licht für ein Regierungsprogramm gegeben, mit dem Einwanderer ohne gültige Papiere zum freiwilligen Verlassen des Landes bewegt werden sollen. Demnach könnten Betroffene ab sofort Gratisflüge buchen, wenn sie das Land verlassen wollen. Zusätzlich sollen sie eine Art Handgeld erhalten. Wer dennoch in den USA bleibe, müsse mit Strafen von der Pfändung des gesamten Besitzes bis zu Abschiebung und Haft auch in Drittstaaten rechnen. Außerdem will Trump das in den USA schon seit längerem aufgeweichte Recht auf Haftprüfung schleifen. (AFP/jW)