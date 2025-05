DIHK: Reiche entlasten und Feiertage streichen

Berlin. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) fordert von der neuen Bundesregierung Steuergeschenke für Reiche und Sparprogramme. »Man müsste eigentlich alles auf den Prüfstand stellen«, sagte DIHK-Präsident Peter Adrian am Sonntag im Deutschlandfunk. In der BRD seien Konzerne aufgrund hoher Steuern »international nicht wettbewerbsfähig«, Beschäftigte dank relativ geringer Wochenarbeitszeit und vielen Urlaubstagen hingegen in einer »sehr luxuriösen Situation«. Darum müsse man darüber nachdenken, »Leistungsträger« zu entlasten und »einen Feiertag oder vielleicht sogar zwei zu streichen«. (dpa/jW)