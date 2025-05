Demonstration gegen neue Waffenfabrik

Berlin. Am Sonnabend führte in Berlin eine von linken Gruppen organisierte Demonstration mit rund 1.800 Teilnehmern durch die Ortsteile Gesundbrunnen und Wedding. Der Protest richtete sich gegen die Pläne des Rüstungskonzerns Rheinmetall, im Berliner Werk des Tochterunternehmens Pierburg in Zukunft Waffen- statt Autoteilen zu produzieren. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber jW mehrere Festnahmen. »Heute war ein erfolgreicher Auftakt für unseren Protest. Uns ist es gelungen, die Linkspartei mit anderen linksradikalen Kräften zusammenzubringen«, sagte ein Sprecher der an der Veranstaltung beteiligten Basisorganisation Wedding der Partei Die Linke. (jW)